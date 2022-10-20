Уже на 9-й минуте, благодаря голу Силвы, счет в матче стал 0:1. Хозяева сравняли счет на табло спустя час, пишет 24 канал.

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Редкий гол голкипера

Ничего не предвещало беды для гостей, как гол прилетел от голкипера Фейренсе. 23-летний Артур сильно и далеко выбил из собственной штрафной. Мяч перед штрафным Морейренсе ударился о газон, увеличил скорость полета и залетел за воротничок вратарю гостей Кевина.

Хозяева сверхэмоционально отпраздновали гол своего бразильского стража ворот.

Однако уже через минуту Артур стал настоящим неудачником момента. Вратарь Фейренсе неудачно парировал дальний выстрел. Вместо того чтобы отбить в сторону от ворот Артур перевел мяч к линии своих владений. Педро опередил попечителя и первым на мяче отправил его в сетку ворот забивного Артура.

Артур за 3 сыгранных матча пропустил 3 гола, а в одной встрече оставил свои владения "на замке". За португальское Фейренсе вратарь выступает с начала июля 2021 года.

Обратите внимание! Видеообзор матча – по ссылке. Гол вратаря Артура в видео с 3:08)

В итоге – 1:2, Артур не спас Фейренсе от поражения.