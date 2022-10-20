За рахунку 4:0 нідерландки почали грати з п'ятою польовою, але невдало використали більшість на майданчику. Кислова легко впоралась із атакою суперниць, пише 24 канал.
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Філігранна точність
Вікторія не стала віддавати на ближню партнерку по команді, а пробила від своїх воріт. Голкіперка "синьо-жовтих" використала момент порожніх воріт Нідерландів. Ідеальний за точністю удар Кислової став справжньою "вишенькою на торті" у грі України.
Воротарка у красивому стилі збільшила перевагу української збірної на табло у Польщі – 5:0.
Відео голу Кислової
Після чого підопічні Олега Шайтанова дещо розслабились та пропустили двічі.
Однак більше українки не пропускали. Збірна України розгромила Нідерланди 5:2. Впевнена перемога від української жіночої команди.
Після першого туру синьо-жовта команда лідирує у групі разом із Польщею.