Плотницкий: У нас было достаточно времени, чтобы выучить нашего соперника

Сборная Украины успешно прошла групповой этап, заняв второе место в группе А. В 1/8 финала чемпионата мира украинцы уверенно обыграли Нидерланды и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала капитан сборной Украины Олег Плотницкий рассказал, что повлияло на триумф в матче с нидерландцами.

Мы хорошенько отдохнули после группового этапа. У нас было несколько дней, мы могли потренироваться в обычном для нас режиме, могли сходить в тренажерный зал, чуть-чуть восстановить свои мышцы, восстановиться эмоционально и настроиться хорошо. У нас было достаточно времени, чтобы изучить нашего соперника. Все мы хорошо справились. Через несколько дней у нас много энергии сохранилось. И когда началась игра, мы завоевали первое и второе очко, поняли, что все идет хорошо, все как должно быть. Ты просто дальше продолжаешь себя поддерживать в этом состоянии, стараешься не потерять концентрацию, которая была на протяжении всей игры,

– сказал Плотницкий.

Полное интервью выйдет в скором времени на нашем сайте. В эксклюзивном разговоре лидер национальной команды рассказал о будущем сопернике – Словении, историческом успехе "сине-желтых" и прокомментировал санкции в отношении россиян.

Кстати говоря. В следующем матче Украина сыграет против Словении. Поединок состоится в среду, 7 сентября, в 22:00.