Плотницький: Ми мали достатньо часу, щоб вивчити нашого суперника

Збірна України успішно пройшла груповий етап, посівши другу сходинку в групі А. В 1/8 фіналу чемпіонату світу українці впевнено обіграли Нідерланди та вперше в історії вийшли до чвертьфіналу.

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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу капітан збірної України Олег Плотницький розповів, що вплинуло на тріумф у матчі з нідерландцями.

Ми гарненько відпочили після групового етапу. У нас було декілька днів, ми могли потренуватися у звичайному для нас режимі, могли сходити в тренажерний зал, трохи відновити свої м'язи, відновитися емоційно і налаштуватися добре. Ми мали достатньо часу, щоб вивчити нашого суперника. Всі ми добре справилися. За декілька днів у нас багато енергії збереглося. І коли почалася гра, ми здобули перше та друге очко, зрозуміли, що все йде добре, все як має бути. Ти просто далі продовжуєш себе підтримувати в цьому стані, намагаєшся не втратити концентрацію, яка була протягом всієї гри,

– сказав Плотницький.

Повне інтерв'ю вийде незабаром на нашому сайті. В ексклюзивній розмові лідер національної команди розповів про майбутнього суперника – Словенію, історичний успіх "синьо-жовтих" та прокоментував санкції щодо росіян.

До речі. У наступному матчі Україна зіграє проти Словенії. Поєдинок відбудеться у середу, 7 вересня, початок о 22:00.