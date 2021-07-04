Украина немножко переоценила себя, – Семин о поражении Англии
Источник:ТАСС
Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории чемпионатов Европы, проиграв Англии со счетом 4:0 в 1/4 финала Евро-2020. Болезненное поражение "сине-желтых" прокомментировал бывший тренер киевского Динамо Юрий Семин.
Семин: Реализация моментов у англичан на самом высоком уровне
Юрий Семин заявил, что для него стал неожиданным гол Гарри Кейна уже на 4 минуте поединка. Экс-тренер Локомотива обратил внимание на убийственную реализацию англичан.
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"Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на высшем уровне – Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает великого мастера", – сказал Семин.
Тренер предположил, что Украина потерпела болезненное поражение, так как переоценила себя.
На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткая поражение,
– резюмировал Семин.
Украина покидает Евро-2020: что известно
- Сборная Украины в третий раз в истории сыграла на чемпионате Европы. На Евро-2020 команда Андрея Шевченко выиграла два матча – на групповом этапе в Северной Македонии (2:1) и в 1/8 финала – в Швеции (1:2).
- В группе в пассиве "сине-желтых" поражения Нидерландам (3:2) и Австрии (0:1). В 1/8 финала украинцы уступили Англии (4:0). Лучшим игроком в составе нашей команды стал Евгений Макаренко.
- Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионатов Европы и дошла до четвертьфинала.