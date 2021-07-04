Семин: Реализация моментов у англичан на самом высоком уровне

Юрий Семин заявил, что для него стал неожиданным гол Гарри Кейна уже на 4 минуте поединка. Экс-тренер Локомотива обратил внимание на убийственную реализацию англичан.

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"Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на высшем уровне – Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает великого мастера", – сказал Семин.

Тренер предположил, что Украина потерпела болезненное поражение, так как переоценила себя.

На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое, достаточно жесткая поражение,

– резюмировал Семин.

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