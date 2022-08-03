Украина не выступит на молодежном ЧМ по тайскому боксу из-за допуска россиян и белорусов

Молодежная сборная Украины по тайскому боксу пропустит чемпионат мира из-за допуска к соревнованиям сборных россии и беларуси. Национальная команда не желает соперничать с представителями стран-агрессора.

Все из-за возвращения россиян и белорусов

Несмотря на призывы Украинской федерации таиландского бокса Муэй-Тай отстранить представителей России и Белоруссии от участия в международных спортивных мероприятиях, спортсменов все же допустили к турниру под флагом Международной ассоциации.

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Турнир стартует 9 августа и продлится до 20-го в малазийском Куала-Лумпуре.

Напомним, что сначала на сайте Международной Ассоциации тайского бокса в списках на ЧМ числилось несколько спортсменов, зарегистрированных под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation), но впоследствии они исчезли из заявки. Через некоторое время спортсмены появились снова, но уже под аббревиатурой международной ассоциации.

Бойкот россиян и белорусов

К сожалению, некоторые федерации начинают снова допускать россиян и белорусов к международной арене. К примеру, Международная Федерация дзюдо снова допустила представителей враждебных стран к соревнованиям под эгидой IJF.

Украинская сборная по дзюдо отказалась выступать на турнирах под эгидой Международной Федерации.

Дзюдоист Георгий Зантарая даже решил отказаться от всех своих титулов из-за допуска россиян к международной арене.

Также Украина отказалась от детского ЧМ по шахматам. "Сине-желтые" назвали безнравственным садиться за один стол с россиянами.