Все через повернення росіян та білорусів

Попри заклики Української федерації таїландського боксу Муей-Тай відсторонити представників росії та білорусі від участі в міжнародних спортивних заходах спортсменів все ж допустили до турніру під прапором Міжнародної асоціації.

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Турнір стартує 9 серпня та триватиме до 20-го у малазійському Куала-Лумпурі.

Нагадаємо, що спочатку на сайті Міжнародної Асоціації тайського боксу в списках на ЧС значилося декілька спортсменів зареєстрованих під абревіатурою RMF (Russian Muay-Thai Federation), але згодом вони зникли з заявки. Через деякий час спортсмени з'явилися знов, але вже під абревіатурою міжнародної асоціації.

Бойкот росіян та білорусів

На жаль, деякі федерації починають знову допускати росіян та білорусів до міжнародної арени. До прикладу, Міжнародна Федерація дзюдо знову допустила представників ворожих країн до змагань під егідою IJF.

Українська збірна з дзюдо відмовилась виступати на турнірах під егідою Міжнародної Федерації.

Дзюдоїст Георгій Зантарая навіть вирішив відмовитися всіх своїх титулів через допуск росіян до міжнародної арени.

Також Україна відмовилася від дитячого ЧС з шахів. "Синьо-жовті" назвали аморальним сідати за один стіл з росіянами.