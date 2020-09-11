Молодежная сборная Украины сохраняет минимальные шансы попасть на Евро-2021. Для начала следует обыграть сборную Румынии U-21.

Матч между молодежными сборными Украины и Румынии состоится в пятницу, 9 октября, на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве, сообщили в УАФ.

Напомним: Молодежная сборная Украины обыграла Финляндию в отборе на Евро-2021, взяв реванш: видео

Отметим, что сборная Румынии занимает второе место и опережает нашу команду на 9 очков. Однако украинцы провели шесть матчей в группе, в то время как румыны – семь поединков.

На молодежный чемпионат Европы 2021 выйдут девять победителей групп, а также пять лучших сборных, занявших вторые места. Поэтому украинцам надо побеждать румын и надеяться, что в следующих матчах эта команда тоже потерпит поражения. Однако шансы на это незначительны. Ведь после матча с Украиной, румыны дома будут принимать аутсайдера группы Мальту U-21. А в ноябре – домашний поединок с лидером группы Данией U-21.

Турнирная таблица в отборе на молодежное Евро-2021 / Иллюстрация УАФ

Напомним, что первым матч между молодежными сборными Румынии и Украины закончился разгромом украинцев 3:0. При этом третий гол был забит в компенсированное арбитром время, когда румыны играли в меньшинстве.

После матча со сборной Румынии U-21, 13 октября наша молодежная сборная в гостях встретится с командой Северной Ирландии. Поединок пройдет в городе Баллимена на стадионе "Шоуграндс".