Молодіжна збірна України зберігає мінімальні шанси потрапити на Євро-2021. Для початку слід обіграти збірну Румунії U-21.

Матч між молодіжними збірними України та Румунії відбудеться в п'ятницю, 9 жовтня, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві, повідомили в УАФ.

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Відзначимо, що збірна Румунії посідає друге місце та випереджає нашу команду на 9 очок. Однак українці провели шість матчів в групі, у той час як румуни – сім поєдинків.

На молодіжний чемпіонат Європи 2021 вийдуть дев'ять переможців груп, а також п'ять кращих збірних, що посядуть другі місця. Тож українцям треба перемагати румунів та сподіватися, що в наступних матчах ця команда теж зазнає поразок. Однак шанси на це незначні. Адже після матчу з Україною, румуни вдома прийматимуть аутсайдера групи Мальту U-21. А в листопаді – домашній поєдинок з лідером групи Данією U-21.



Турнірна таблиця у відборі на молодіжне Євро-2021 / Ілюстрація УАФ

Нагадаємо, що першим матч між молодіжними збірними Румунії та України закінчився розгромом українців 3:0. При цьому третій гол було забито у компенсований арбітром час, коли румуни грали у меншості.

Після матчу зі збірною Румунії U-21, 13 жовтня наша молодіжна збірна в гостях зустрінеться з командою Північної Ірландії. Поєдинок пройде в місті Баллімена на стадіоні "Шоуграндс".