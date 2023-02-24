Сборная Германии планирует провести товарищеский матч против Украины: когда и где пройдет игра

Команда Ханса-Дитера Флика готовится к домашнему чемпионату Европы. Одним из спарринг-партнеров Бундестим может стать наша сборная.

Уже в марте сборная Украины начнет свой путь на чемпионат Европы-2024. 26-го числа "сине-желтые" сыграют на выезде против Англии на "Уэмбли".

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Следующий сбор команды запланирован на июнь. Кроме игр квалификации Украина может провести товарищеский поединок против сборной Германии. Об этом сообщают германские СМИ.

Отмечается, что спарринг с нашей командой станет для Бундестим 1000-ым в истории. Контракт с УАФ пока не подписан, но сообщается, что игра должна пройти в Гельзенкирхене или Бремене.

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Напомним, что сборная Германии не играет в отборе на Евро, поскольку попала на него автоматически как страна-хозяйка. В свою очередь Украине придется в июне сыграть два поединка квалификации – 16 против Северной Македонии и 19 против Мальты.

К слову, на эти матчи нашу сборную уже должен повести Сергей Ребров. СМИ сообщают, что УАФ летом подпишет с ним контракт до 2026 года с возможностью продления еще четыре года.

. Сборная Украины ни разу не побеждала немцев. В 8 поединках "сине-желтые" получили три ничьих при пяти поражениях. В последний раз команды играли в рамках Лиги наций в 2021 году, тогда Германия одержала две победы (2:1 и 3:1).