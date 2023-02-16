В отборе на Евро-2024 сборная Украины попала в группу C, где соперниками "сине-желтых" стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

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Первый матч сборная Украины проведет против Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Этот матч состоится 26 марта.

Следующим соперником для украинцев станет сборная Северной Македонии. И это тоже будет гостевой поединок для нашей команды. Матч Северная Македония – Украина состоится в Скопье на Национальной арене Тоше Проэсского 16 июня. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Следует отметить, что на 19 июня у сборной Украины запланирован домашний матч против Мальты в отборе на Евро-2024. Но где состоится эта игра – пока неизвестно. Пока идет война, УЕФА не позволит проводить международные матчи на территории Украины. Так в 2022 году сборная Украины свои "домашние" матчи сыграла в Польше.