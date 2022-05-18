Украина должна быть в ЕС, – национальная команда обратилась к европейскому сообществу
Источник:УАФ
Подопечные Александра Петракова начали подготовку к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньским встречам в Лиге наций-2022/2023. У команды запланирована серия товарищеских матчей.
"Украина защищает свое европейское будущее"
Игроки сборной Украины по футболу обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию. Футболисты подчеркнули, что Украина стоит быть в Европейском союзе.
Читайте також Петраков оголосив склад гравців на контрольний матч із Рієкою
"Украина защищает свое европейское будущее"
Игроки сборной Украины по футболу обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию. Футболисты подчеркнули, что Украина стоит быть в Европейском союзе.
Национальная команда опубликовала видеообращение на ютуб-канал УАФ.
Участие в нем приняли Сергей Сидорчук, Андрей Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко и Георгий Бущан.
Европейский союз – это ценности. Свобода, демократия, защита прав человека. Украина каждый день платит огромную цену, защищая эти ценности. Украина защищает свое европейское будущее. Украина защищает Европу. Украина должна находиться в Европейском союзе. Украина – это Европа,
– сказали игроки национальной команды.
Видеообращение футболистов национальной команды
Подготовка к матчу с Шотландией
- В начале мая сборная Украины прибыла в Словению, чтобы начать подготовку к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньским встречам в Лиге наций-2022/2023.
- Также перед важным поединком с Шотландией у подопечных Петракова запланирована серия товарищеских матчей.
- Уже два спарринга состоялось. В первой игре украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах. Игра закончилась победой "сине-желтых". Интересно, что забитыми голами против немецкого клуба отличились дебютанты национальной команды: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- Во вторник, 17 мая, сборная продлила беспроигрышную серию товарищеских поединков. Со счетом 1:3 украинцы обыграли итальянскую команду Эмполи.
- Следующий поединок национальной команды намечен на 18 мая. "Сине-желтые" сыграют против хорватской Риеки. Матч начнется в 19.00.
- Сейчас у сборной Украины запланированы еще два спарринга перед важным матчем с Шотландией. Однако кто будет следующим соперником национальной команды, пока не объявили.