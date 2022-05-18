"Украина защищает свое европейское будущее"

Игроки сборной Украины по футболу обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию. Футболисты подчеркнули, что Украина стоит быть в Европейском союзе.

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"Украина защищает свое европейское будущее"

Игроки сборной Украины по футболу обратились в европейское сообщество, выразив в видео свою гражданскую позицию. Футболисты подчеркнули, что Украина стоит быть в Европейском союзе.

Национальная команда опубликовала видеообращение на ютуб-канал УАФ.

Участие в нем приняли Сергей Сидорчук, Андрей Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко и Георгий Бущан.

Европейский союз – это ценности. Свобода, демократия, защита прав человека. Украина каждый день платит огромную цену, защищая эти ценности. Украина защищает свое европейское будущее. Украина защищает Европу. Украина должна находиться в Европейском союзе. Украина – это Европа,

– сказали игроки национальной команды.

Видеообращение футболистов национальной команды

Подготовка к матчу с Шотландией