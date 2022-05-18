"Україна захищає своє європейське майбутнє"
Гравці збірної України з футболу звернулися до європейської спільноти, висловивши у відео свою громадянську позицію. Футболісти наголосили, що Україна заслуговує бути у Європейському союзі.
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Національна команда опублікувала відеозвернення на ютуб-канал УАФ.
Участь в ньому взяли Сергій Сидорчук, Андрій Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Георгій Бущан.
Європейський союз – це про цінності. Свобода, демократія, захист прав людини. Україна щодня платить величезну ціну, захищаючи ці цінності. Україна захищає своє європейське майбутнє. Україна захищає Європу. Україна має бути в Європейському союзі. Україна – це Європа,
– сказали гравці національної команди.
Відеозвернення футболістів національної команди
Підготовка до матчу з Шотландією
- На початку травня збірна України прибула у Словенію, аби розпочати підготовку до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023.
- Також перед важливим поєдинком з Шотландією у підопічних Петракова запланована серія товариських матчів.
- Вже два спаринги відбулося. У першій грі українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах. Гра закінчилася перемогою "синьо-жовтих". Цікаво, що забитими голами проти німецького клубу відзначилися дебютанти національної команди: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- У вівторок, 17 травня, збірна продовжила безпрограшну серію товариських поєдинків. З рахунком 1:3 українці обіграли італійську команду Емполі.
- Наступний поєдинок національної команди запланований на 18 травня. "Синьо-жовті" зіграють проти хорватської Рієки. Матч розпочнеться о 19:00.
- Наразі у збірної України заплановані ще два спаринги перед важливим матчем з Шотландією. Проте хто буде наступним суперником національної команди поки що не оголосили.