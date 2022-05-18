"Україна захищає своє європейське майбутнє"

Гравці збірної України з футболу звернулися до європейської спільноти, висловивши у відео свою громадянську позицію. Футболісти наголосили, що Україна заслуговує бути у Європейському союзі.

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Національна команда опублікувала відеозвернення на ютуб-канал УАФ.

Участь в ньому взяли Сергій Сидорчук, Андрій Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Георгій Бущан.

Європейський союз – це про цінності. Свобода, демократія, захист прав людини. Україна щодня платить величезну ціну, захищаючи ці цінності. Україна захищає своє європейське майбутнє. Україна захищає Європу. Україна має бути в Європейському союзі. Україна – це Європа,

– сказали гравці національної команди.

Відеозвернення футболістів національної команди

Підготовка до матчу з Шотландією