Вечером 19 июня сборная Украины проведет третий матч квалификации Евро-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет сборная Мальты.

Следите с нами Украина – Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Встреча будет номинально домашняя для "сине-желтых". Впрочем, в результате Украина вынуждена принять футбольного карлика в словацком городе Трнава.

Тем временем наставник нашей команды определился со стартовым составом. По сравнению с прошлым матчем против Северной Македонии Ребров произвел четыре замены. С первых минут появятся Конопля, Кривцов, Малиновский и Ванат.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Трубин – Конопля, Забарный, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Судаков – Цыганков, Малиновский, Ярмоленко – Ванат.

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Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Украина – Мальта состоится на региональных каналах Суспільного, а также на онлайн-платформе Megogo.

После двух матчей наша команда занимает второе место в группе по отбору на Евро-2024. В марте "сине-желтые" уступили на выезде Англии. А уже в июне Украина одержала волевую победу на поле Северной Македонии (3:2).

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 3 3 0 0 8:1 9 2 Украина 2 1 0 1 3:4 3 3 Италия 2 1 0 1 3:2 3 4 Северная Македония 2 1 0 1 4:4 3 5 Мальта 3 0 0 3 1:8 0

Важно знать. Напрямую на Евро-2024 выйдут победитель и вицечемпион группы. В случае неудачи сборная Украины может получить путевку в стыковые матчи, где будут разыграны еще три путевки на чемпионат.