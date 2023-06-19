Вечером 19 июня сборная Украины проведет третий матч квалификации Евро-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва станет сборная Мальты.
Следите с нами Украина – Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Встреча будет номинально домашняя для "сине-желтых". Впрочем, в результате Украина вынуждена принять футбольного карлика в словацком городе Трнава.
Тем временем наставник нашей команды определился со стартовым составом. По сравнению с прошлым матчем против Северной Македонии Ребров произвел четыре замены. С первых минут появятся Конопля, Кривцов, Малиновский и Ванат.
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Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Украина – Мальта состоится на региональных каналах Суспільного, а также на онлайн-платформе Megogo.
После двух матчей наша команда занимает второе место в группе по отбору на Евро-2024. В марте "сине-желтые" уступили на выезде Англии. А уже в июне Украина одержала волевую победу на поле Северной Македонии (3:2).
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|4
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0