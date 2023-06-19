Ввечері 19 червня збірна України проведе вже третій матч кваліфікації Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стане збірна Мальти.

Слідкуйте з нами Україна – Мальта: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих". Втім через війну Україна змушена прийняти футбольного карлика у словацькому місті Трнава.

Тим часом наставник нашої команди визначився зі стартовим складом. У порівнянні із минулим матчем проти Північної Македонії Ребров зробив чотири заміни. З перших хвилин з'являться Конопля, Кривцов, Маліновський та Ванат.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Конопля, Забарний, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Судаков – Циганков, Маліновський, Ярмоленко – Ванат.

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Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Україна – Мальта відбудеться на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-платформі Megogo.

Після двох матчів наша команда посідає друге місце у групі відбору на Євро-2024. У березні "синьо-жовті" поступились на виїзді Англії. А вже червні Україна здобула вольову перемогу на полі Північної Македонії (3:2).

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 3 3 0 0 8:1 9 2 Україна 2 1 0 1 3:4 3 3 Італія 2 1 0 1 3:2 3 4 Північна Македонія 2 1 0 1 4:4 3 5 Мальта 3 0 0 3 1:8 0

Важливо знати. Напряму на Євро-2024 вийдуть переможець та віцечемпіон групи. В разі невдачі збірна України може отримати путівку у стикові матчі, де будуть розіграні ще три путівки на чемпіонат.