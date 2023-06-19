Ввечері 19 червня збірна України проведе вже третій матч кваліфікації Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стане збірна Мальти.
Слідкуйте з нами Україна – Мальта: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024
Зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих". Втім через війну Україна змушена прийняти футбольного карлика у словацькому місті Трнава.
Тим часом наставник нашої команди визначився зі стартовим складом. У порівнянні із минулим матчем проти Північної Македонії Ребров зробив чотири заміни. З перших хвилин з'являться Конопля, Кривцов, Маліновський та Ванат.
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Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Україна – Мальта відбудеться на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-платформі Megogo.
Після двох матчів наша команда посідає друге місце у групі відбору на Євро-2024. У березні "синьо-жовті" поступились на виїзді Англії. А вже червні Україна здобула вольову перемогу на полі Північної Македонії (3:2).
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Англія
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|2
|Україна
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|3
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|4
|Північна Македонія
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0