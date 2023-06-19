Снова валидол: Ребров одержал вторую победу во главе сборной Украины в отборе на Евро – видео

"Сине-желтые" испытывали серьезные проблемы в матче с аутсайдером отборочной группы. Три очка нашей команде принес гол Цыганкова с пенальти.

Украина – Мальта 1:0

Гол: Цыганков, 72 (пен)

Футбольная сборная Украины уже провела третий отборочный матч к Евро-2024. В номинально "домашней" игре наша команда противостояла сборной Мальты, пишет 24 канал.

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Европейский карлик подтверждает свой статус главного андердога группы. В первых трех играх подопечные Марколини не завоевали ни одного очка и забили только раз.

Украина же до этого провела два квалификационных матча. В марте "сине-желтые" уступили Англии (0:2), а уже в июне под руководством Сергея Реброва одержали волевую победу над Северной Македонией (3:2).

Трудный первый тайм

Тренер ожидательно провел ротацию после тяжелой игры в Скопье. С первых минут вышли Кривцов, Малиновский и Ванат. Украина ожидаемо захватила инициативу по старту и уже на третьей минуте мог забивать Ванат.

В общем, Владислав был одним из самых активных в первом тайме, но точности ему не хватало. Заведенность нападающего стоила ему желтой карточки, но игрок Динамо вывел из строя кипера оппонентов Бонелло.

Тот в борьбе повредил руку и должен был просить замену. Тем не менее, на перерыв пришлось идти за нуль на табло. Забить смог Цыганков, но тот гол отменили из-за офсайда у Ваната.

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Пенальти реализовали не сразу

Во втором тайме Украина прибавила и заработала пенальти уже на 52 минуте. Мяч после удара Степаненко попал в руку мальтийцу. Впрочем, Ярмоленко не реализовал приговор, пробив в перекладину.

Ребров запустил в игру Довбика и Буяльского, и это помогло заработать второй 11-метровый. Артем сбросил под удар Виталию, тот решил сбросить на Ярмоленко и капитана сбил защитник Мальты.

К исполнению второго пенальти подошел Виктор Цыганков и уже он пробил точно. Вингер Жироны забивает уже в третьем матче сборной. В общей сложности на счету воспитанника Динамо 11 точных ударов за национальную команду.

В дальнейшем "сине-желтые" играли на удержание счета и изредка пытались организовать выпады. Впрочем, победа Украины так и осталась минимальной.

Видеообзор матча Украина – Мальта:

Закрепляемся на втором месте

Несмотря на три очка, игра команды Реброва была далека от идеальной. Возможно, дело в том, что это был третий матч за неделю, но против Мальты "сине-желтые" должны были справиться спокойнее.

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Как бы там ни было, Украина получает шесть очков в июне и закрепляется на второй строчке. Подопечные Реброва снова соберутся в сентябре на огненные спаренные матчи – домашний против Англии и гостевой против Италии.