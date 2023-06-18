Сергей Ребров анонсировал изменения в сборной Украины на матч с Мальтой: что сказал тренер

Наставник "сине-желтых" ожидает непростую игру с европейским карликом. При этом Сергей Станиславович указал на важность дарения эмоций для зрителей.

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет третий матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва будет "принимать" в словацкой Трнаве сборную Мальты.

Читайте также Не допустить недооценки аутсайдера: сможет ли Украина избежать еще одного поражения от Мальты

В преддверии встречи наставник "сине-желтых" пообщался с журналистами. Ребров анонсировал кадровые изменения на третью июньскую встречу.

Завтра можно ждать ротацию. Будут играть те игроки, которые сейчас готовы. Я не разделяю игроков на футболистов молодежной или первой команды. Завтра увидите другой состав. Но мы должны делать ротацию, потому что играем третью игру с промежутком 2-3 дня. Точно она будет. Я уверен, что будет трудный матч. Они тоже играли два дня назад, поэтому будут так же устали. Но на этом уровне у них достаточно ведущих игроков. Они будут готовиться очень серьезно. Мы в первую очередь должны думать о себе, как мы играем. Мы уважаем соперника, но должны думать о нашей игре. Ожидаю, что завтра мы будем играть в другой футбол, чем в первом матче,

– сказал Ребров.

Стоит знать Украина – Мальта: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Украине нужны эмоции

Кроме того наставник определил главную цель национальной команды. Сергей Станиславович упомянул о помощи воинам и необходимости дарить людям эмоции.

Все игроки сборной должны своим трудом на поле доставлять этим людям эмоции. Нашим людям сейчас не хватает эмоций. Мы постоянно смотрим новости, постоянно донатим ВСУ. Поэтому у игроков сейчас важная роль – давать эмоции нашим людям. Завтрашняя игра должна быть триггером для этих людей. Надо понимать, что Украина есть, что Украина борется, Украина играет в футбол. Все понимаем, что скоро победим и должны возвращаться к нашей привычной жизни. Сейчас футболисты должны помогать людям и ВСУ на поле своей отдачей и духом,

отметил наставник.

Ребров в сборной

Сергей Ребров был назначен главным тренером только в начале июня. Под его руководством Украина сыграла вничью в спарринге с Германией (3:3) и одержала волевую победу над Северной Македонией (2:3) в отборе на Евро-2024.

По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год

Напомним, что после трех туров Украина идет второй в отборочной группе на Евро, имея по три очка вместе с Италией и Северной Македонией. Лидером же является сборная Англии, выигравшая все три стартовых встречи.