О дивизионе А остается лишь мечтать: шансы Украины на успех в Лиге наций резко упали

Команда Сергея Реброва разочаровала фанатов в первых матчах Лиги наций. Украина не взяла ни балла против Албании и Чехии и оказалась в роли андердога квартета.

Сборная Украины неудачно стартовала в Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва остается без очков после двух стартовых туров, пишет 24 Канал.

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Удручающий старт

"Сине-желтые" сначала проиграли Албании (1:2), а через три дня не смогли взять баллы против Чехии (2:3). Эти результаты оставили нашу команду на последнем месте в квартете.

Украина отстает от Албании и Чехии на три балла, тогда как лидером группы является Грузия с шестью очками. Это ощутимо запутало расклады сил в нашей группе.

Перед стартом турнира Чехию и Украину называли главными претендентами на повышение в классе. Зато албанцам и грузинам отводили перспективы борьбы за невылет в дивизион С.

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Впрочем, после стартовых туров букмекеры кардинально изменили свои котировки. Сейчас Украина выглядит главным андердогом квартета, имея наименьшие шансы на повышение в лигу А.

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Победа Украины в квартете оценивается аж в 5,50, тогда как перед стартом отбора коэффициент был 2,75. Зато главным кандидатом на прямое повышение в классе теперь является Грузия. Успех подопечных Вилли Саньоля оценивается в 2,60.

На победу Чехии в группе можно поставить за 3,00, а Албании – за 4,50. Что интересно, в ближайшем матче против Грузии (11 октября в Познани) фаворитом будет именно Украина, чья победа оценивается в 2,05. На успех соперника и ничью выставлены коэффициенты по 3,60.

Как попасть в лигу А

Отметим, что повыситься в Лигу А можно будет и со второго места в квартете. Победители групп выйдут напрямую, тогда как вторые места будут играть в переходном плей-офф с третьими командами элитного дивизиона.

Если же Украина займет последнее место в группе, то напрямую вылетит в Лигу С. А вот в случае третьего места команде Реброва придется в таком же переходном плей-офф защищать свое право остаться в дивизионе В.

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