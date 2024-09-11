Збірна України невдало стартувала в Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва залишається без очок після двох стартових турів, пише 24 Канал.

До теми Ліга націй-2024/2025: яка ситуація збірної України у групі В1 після поразок

Гнітючий старт

"Синьо-жовті" спочатку програли Албанії (1:2), а за три дні не змогли взяти бали проти Чехії (2:3). Ці результати залишили нашу команду на останньому місці у квартеті.

Україна відстає від Албанії та Чехії на три бали, тоді як лідером групи є Грузія із шістьма очками. Це відчутно заплутало розклади сил в нашій групі.

Перед стартом турніру Чехію та Україну називали головними претендентами на підвищення у класі. Натомість албанцям та грузинам відводили перспективи боротьби за невиліт у дивізіон С.

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Втім після стартових турів букмекери кардинально змінили свої котирування. Наразі Україна виглядає головним андердогом квартету, маючи найменші шанси на підвищення в лігу А.

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Перемога України у квартеті оцінюється аж у 5,50, тоді як перед стартом відбору коефіцієнт був 2,75. Натомість головним кандидатом на пряме підвищення у класі тепер є Грузія. Успіх підопічних Віллі Саньоля оцінюється у 2,60.

На перемогу Чехії в групі можна поставити за 3,00, а Албанії – за 4,50. Що цікаво, у найближчому матчі проти Грузії (11 жовтня у Познані) фаворитом буде саме Україна, чия перемога оцінюється у 2,05. На успіх суперника та нічию виставлені коефіцієнти по 3,60.

Як потрапити у лігу А

Зазначимо, що підвищитися у Лігу А можна буде і з другого місця у квартеті. Переможці груп вийдуть напряму, тоді як другі місця гратимуть у перехідному плей-оф із третіми командами елітного дивізіону.

Якщо ж Україна посяде останнє місце у групі, то напряму вилетить у Лігу С. А ось в разі третього місця команді Реброва доведеться у такому ж перехідному плей-оф захищати своє право залишитися у дивізіоні В.

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