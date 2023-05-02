Поплатился за сотрудничество с агрессором: Украина конфисковала средства президента московского ЦСКА
Источник:Офис Генерального прокурора
Российский олигарх Евгений Гинер давно находится в поле зрения украинских правоохранительных органов. Бизнесмен, владеющий футбольным клубом ЦСКА, связан с поставкой оружия армии РФ.
Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер вплоть до начала полномасштабной войны владел значительными активами в украинских компаниях. Однако олигарх попал под санкции правительства Украины из-за финансовых махинации и поставок оружия войскам РФ.
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Заслуженное наказание пособника российских террористов
Во вторник, 2 мая, пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины сообщила о конфискации 3 миллионов долларов у предприятия, которым владел подсанкционный российский олигарх. Правоохранители передали средства компании в АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).
Кроме того, следствие проверяет информацию о правомерности получения и использования банком, которым владел Гинер, более 1,6 миллиарда гривен кредита для рефинансирования, полученного после введения военного положения в Украине.
Что известно о санкциях против Гинера
- Напомним, что в конце февраля решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы собственника ЦСКА – 88,89% акций украинского банка взыскали в доход государства.
- В октябре 2022 года против родившегося в Харькове Евгения Гинера Украина ввела 10-летние санкции.
- Отметим, что президент ЦСКА связан с государственной корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил РФ.