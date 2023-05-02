Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер вплоть до начала полномасштабной войны владел значительными активами в украинских компаниях. Однако олигарх попал под санкции правительства Украины из-за финансовых махинации и поставок оружия войскам РФ.

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Заслуженное наказание пособника российских террористов

Во вторник, 2 мая, пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины сообщила о конфискации 3 миллионов долларов у предприятия, которым владел подсанкционный российский олигарх. Правоохранители передали средства компании в АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов).

Кроме того, следствие проверяет информацию о правомерности получения и использования банком, которым владел Гинер, более 1,6 миллиарда гривен кредита для рефинансирования, полученного после введения военного положения в Украине.

Что известно о санкциях против Гинера