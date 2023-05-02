Власник московського ЦСКА Євгеній Гінер до початку повномасштабної війни володів значними активами в українських компаніях. Проте олігарх потрапив під санкції уряду України через фінансові махінації та постачання зброї військам РФ.
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Заслужене покарання посібника російських терористів
У вівторок, 2 травня, пресслужба Офісу Генерального прокурора України повідомила про конфіскацію 3 мільйонів доларів у підприємства, яким володів підсанкційний російський олігарх. Наразі правоохоронці передали кошти компанії до АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).
Крім того, слідство перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання банком, яким володів Гінер, понад 1,6 мільярда гривень кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.
Що відомо про санкції проти Гінера
- Нагадаємо, що наприкінці лютого рішенням Вищого антикорупційного суду України активи власника ЦСКА – 88,89 % акцій українського банку було стягнуто в дохід держави.
- У жовтні 2022 року проти Євгенія Гінера, який народився у Харкові, Україна запровадила 10-річні санкції.
- Зазначимо, що президент ЦСКА пов'язаний з державною корпорацією "РОСТЕХ", яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ.