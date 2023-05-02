Власник московського ЦСКА Євгеній Гінер до початку повномасштабної війни володів значними активами в українських компаніях. Проте олігарх потрапив під санкції уряду України через фінансові махінації та постачання зброї військам РФ.

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У вівторок, 2 травня, пресслужба Офісу Генерального прокурора України повідомила про конфіскацію 3 мільйонів доларів у підприємства, яким володів підсанкційний російський олігарх. Наразі правоохоронці передали кошти компанії до АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів).

Крім того, слідство перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання банком, яким володів Гінер, понад 1,6 мільярда гривень кредиту для рефінансування, отриманого після введення військового стану в Україні.

Що відомо про санкції проти Гінера