Украина продемонстрировала 2-е время в скорострельности

Один штрафной круг откатил Украину за пределы пьедестала. Примечательно, что трем украинкам удалось отработать на рубежах без использования дополнительных патронов, сообщает 24 канал.

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Худший показатель на стрельбе у Юлии Джимы. После первого рубежа она отправилась на дополнительные 150 м дистанции. На "стойке" биатлонистка использовала три запасных патрона.

В целом сборная Украины продемонстрировала 2-й результат в скорострельности.

Общее время стрельбы

1. Канада – 4.34,4 (0+8)

2. Украина – 4.48,4 (1+6)

3. Швеция – 4.54,8 (0+6)

4. Италия – 4.55,9 (0+5)

5. Германия – 5.05,0 (0+6)

Что касается скоростных кондиций, то результат украинок несколько ниже. "Сине желтые" замкнули топ-10.

Общее время работы на дистанции

1. Норвегия – 1:01.18,3

2. ОКР – 8,3

3. Швеция – 41,5

4. Германия – 55,1

5. Франция – 1.18,2

6. Беларусь – 1.56,3

10. Украина – 2.53,5

К сожалению, на счету украинских биатлонистов нет ни одной олимпийской награды. Лучший личный результат у Юлии Джимы – 8 место в спринтерской гонке.