Україна продемонструвала 2-й час у швидкострільності

Одне штрафне коло відкотило Україну за межі п'єдесталу. Цікаво, що трьом українкам вдалося відпрацювати на рубежах без використання додаткових патронів, повідомляє 24 канал.

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Найгірший показник на стрільбі у Юлії Джими. Після першого рубежу вона відправилася на додаткові 150 метрів дистанції. На "стійці" біатлоністка використала три запасних патрони.

Загалом збірна України продемонструвала 2-й результат швидкострільності.

Загальний час стрільби

1. Канада – 4.34,4 (0+8)

2. Україна – 4.48,4 (1+6)

3. Швеція – 4.54,8 (0+6)

4. Італія – 4.55,9 (0+5)

5. Німеччина – 5.05,0 (0+6)

Щодо швидкісних кондицій, то результат українок дещо нижчий. "Синьо жовті" замкнули топ-10.

Загальний час роботи на дистанції

1. Норвегія – 1:01.18,3

2. ОКР – 8,3

3. Швеція – 41,5

4. Німеччина – 55,1

5. Франція – 1.18,2

6. Білорусь – 1.56,3

10. Україна – 2.53,5

На жаль, на рахунку українських біатлоністів немає жодної олімпійської нагороди. Найкращий особистий результат у Юлії Джими – 8-те місце у спринтерській гонці.