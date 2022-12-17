Украина U-20 – Япония U-20: онлайн-трансляция решающего матча ЧМ-2022 по хоккею

Молодежная сборная Украины по хоккею в субботу, 17 декабря, проведет последний поединок ЧМ-2022 в дивизионе 1В. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В субботу, 17 декабря, молодежная сборная Украины U-20 проведет последний матч на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1В, который проходит в польском Битоме. Соперником наших хоккеистов будет команда Японии, которая также претендует на повышение в классе.

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Сборная Японии подходит к решающему матчу за первое место с тремя победами над Кореей (5:3), Польшей (7:3), Эстонией (4:3) и одним поражением в овертайме от Италии (2:3). В поединке против украинцев азиатов устроит победа в основное время.

"Сине-желтые" имеют больше возможностей для маневра. Подопечных Александра Бобкина может устроить и ничья. Но, скорее всего, украинцы будут пытаться завершить выступление на ЧМ-2022 на мажорной ноте. Сборная Украины до матча с Японией провела четыре поединка и во всех праздновала победу.

Все матчи сборной Украины U-20 на ЧМ-2022 в дивизионе 1В

11 декабря. Италия – Украина 0:4 (Панасенко, Сидоренко, Трахт, Ковальчук)

12 декабря. Украина – Польша 5:2 (Садовиков (2), Сибилевич, Коржилецкий, Атаманчук)

14 декабря. Украина – Эстония 3:2 (Ковальчук, Дахновский, Грабовецкий)

16 декабря. Украина – Корея 7:1 (Грабовецкий (3), Трахт (2), Дубский, Садовиков)

17 декабря. Япония – Украина

Матч между молодежными сборными Украины и Японии начнется в 21.00. Следить за трансляцией поединка можно на сайте 24 канала.

Онлайн-трансляция матча Япония U-20 – Украина U-20