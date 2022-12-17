Украина U-20 – Южная Корея U-20 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Шайбы: 04:24 Грабовецкий (Садовиков, Царьковский – больш.) – 1:0, 25:16 Дубский (Ковальчук) – 2:0, 36:20 Грабовецкий (Панасенко, Волков – больш.) – 3:0, 38:43 Садовиков (Царьковский) , Волков – больш.) – 4:0, 39:59 Ким (Конг – больш.) – 4:1, 45:45 Грабовецкий (Шамардин, Панасенко) – 5:1, 50:16 Трахт (Коржилецкий) – 6:1, 55:09 Трахт (Коржилецкий, Дахновский - больш.) - 7:1

В пятницу, 16 декабря, молодежная сборная Украины по хоккею сыграла четвертый поединок на чемпионате мира в дивизионе 1В, который проходит в польском Битоме. Соперником "сине-желтых" была сборная Южной Кореи.

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Украинцы в шаге от повышения в классе

Подопечные Александра Бобкина и Руслана Борисенко доминировали в матче в течение всего игрового времени. В результате украинцы забросили в ворота корейцев семь шайб.

У сборной Украины хет-триком отличился нападающий чешской Спарты Артем Грабовецкий, а игрок финского Лукко Даниил Трахт записал на свой счет дубль. Еще по одной шайбе забросили Илья Дубский и Станислав Садовников.

Именно Станислава оргкомитет турнира признал лучшим игроком матча. Шестой номер украинцев записал на свой счет гол и результативный пас.

Молодежная сборная Украины отметила четвертую победу на ЧМ-2022. "Сине-желтые" уверенно лидируют в группе, имея в своем активе 12 очков.

Важно! Последний и решающий матч на чемпионате мира сборная Украины (U-20) сыграет 17 декабря против Японии, которая после четырех туров имеет в своем активе три победы и одно поражение в овертайме. Японцы набрали 10 очков и отстают в таблице от Украины на два балла.