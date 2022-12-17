У суботу, 17 грудня, молодіжна збірна України U-20 проведе останній матч на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1В, який триває в польському Битомі. Суперником наших хокеїстів буде команда Японії, яка теж претендує на підвищення в класі.
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Збірна Японії підходить до вирішального матчу за перше місце з трьома перемогами над Кореєю (5:3), Польщею (7:3), Естонією (4:3) та однією поразкою в овертаймі від Італії (2:3). У поєдинку проти українців азіатів влаштує лише перемога в основний час.
"Синьо-жовті" мають більше можливостей для маневру. Підопічних Олександра Бобкіна може влаштувати і нічия. Але скоріше за все українці намагатимуться завершити виступ на ЧС-2022 на мажорній ноті. Збірна України до матчу з Японією провела чотири поєдинки і у всіх святкувала перемогу.
Всі матчі збірної України U-20 на ЧС-2022 в дивізіоні 1В
- 11 грудня. Італія – Україна 0:4 (Панасенко, Сидоренко, Трахт, Ковальчук)
- 12 грудня. Україна – Польща 5:2 (Садовіков (2), Сібілевич, Коржилецький, Атаманчук)
- 14 грудня. Україна – Естонія 3:2 (Ковальчук, Дахновський, Грабовецький)
- 16 грудня. Україна – Корея 7:1 (Грабовецький (3), Трахт (2), Дубський, Садовіков)
- 17 грудня. Японія – Україна
Матч між молодіжними збірними України та Японії розпочнеться о 21:00. Слідкувати за трансляцією поєдинку можна на сайті 24 каналу.