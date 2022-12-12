Италия – Украина 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Панасенко, 30:23, Сидоренко, 30:55, Трахт, 33:40 (большинство), Ковальчук, 46:31.
В воскресенье, 11 декабря, молодежная сборная Украины U-20 в первом туре чемпионата мира дивизиона IВ встречалась с итальянцами.
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Первый период получился достаточно нервным для обеих команд. Более того, вратарю "сине-желтых" Сердюку несколько раз пришлось продемонстрировать свое мастерство, спасая команду от неприятностей.
А вот второй период проходил под диктовку украинцев. Первым открыл счет Панасенко, воспользовавшийся передачей Царьковского. Всего через полминуты Сидоренко закрепил успех "сине-желтых".
Завершили разгром итальянцев Даниил Трахт и Михаил Ковальчук. В итоге более чем уверенная победа украинцев со счетом 4:0. Игрок матча Савва Сердюк оформил "сухой" поединок на молодежном чемпионате.