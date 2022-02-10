Украина из-за COVID-19 не выйдет на старт в командном турнире по фристайлу на Олимпиаде-2022

Сборная Украины не выступит в командном соревновании по фристайлу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Украинцы стали одной из 8 команд, которые добились права стартовать в командном турнире, но в итоге не заявились на него.

Во фристайле Украину представляют Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Они должны были соревноваться в трех турнирах в Пекине: командном, а также мужском и женском.

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По информации источника, Украина не будет представлена ​​в командном турнире из-за положительных тестов на COVID-19 у Котовского, Окипнюка и Новосад.

Пропуск командного турнира не означает, что украинцы упустят индивидуальные соревнования. Для этого представители Украины должны подойти к турнирам, не имея положительных тестов на коронавирус.

Что известно о фристайле на Олимпиаде