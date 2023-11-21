Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче Украина – Италия: видео

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины по футболу играла заключительный матч группового этапа по отбору к Евро-2024. Соперником "сине-желтых" был действующий чемпион Европы сборная Италии.

Для выхода на Евро-2024 подопечным Сергея Реброва нужно было одерживать победу. Встреча закончилась со счетом 0:0, что устроило итальянцев, которые в итоге и отобрались на турнир

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Комментарий судейского эксперта по поводу неназначенного пенальти

Самый резонансный момент в этом напряженном матче состоялся уже в компенсированное время, когда Михаил Мудрик пробросил себе мяч в штрафной и был сбит защитником сборной Италии Брайаном Кристанте.

Украинец упал на газон, однако арбитры в поле и VAR проигнорировали этот эпизод, который мог решить судьбу путевки на чемпионат Европы.

Смотрите видео с падением Мудрика в матче против Италии

Этот скандальный момент прокомментировал судейский эксперт и бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар. Он отметил, что в течение матча арбитр хорошо справлялся с работой, однако в самый ответственный момент судейская бригада допустила ошибку.

Испанец выбрал стиль, который для наших арбитров не присущ. И его команды воспринимали. За отдельными исключениями. Где-то были эмоции, апелляции. Однако в целом Хиль Мансано был последовательным. Вот только момент с Мудриком…



Михаил часто "дорисовывает", красиво падает. Было несколько падений раньше, на которые судья не среагировал, хотя у нас такое фиксировали бы как фолы. А вот в момент с Кристанте именно Мудрик проткнул мяч, нога итальянца оказалась барьером для украинца и об этот барьер Мудрик споткнулся. И рухнул на газон. Арбитр в поле не среагировал, и так же не среагировал арбитр ВАР.



Я думаю, если бы Мансано пошел смотреть повтор – то никуда не делся бы от решения поставить пенальти,

– сказал Ступар.

Отметим, что в результате Украина заняла третье место в группе "С" и не отобралась напрямую на Евро-2024, несмотря на одинаковое количество очков с итальянцами. Однако "сине-желтые" все еще могут попасть туда через раунд плей-офф. Для этого нашей сборной предстоит обыграть двух соперников. Каких именно пока неизвестно – жеребьевка состоится 23 ноября

. Евро-2024 будет проводиться в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.