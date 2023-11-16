Все в руках футболистов: Судаков назвал мечты сборной Реброва в отборе на Евро-2024

Команда Сергея Реброва продолжает подготовку к матчу против Италии. Полузащитник Георгий Судаков оставил комментарий перед ключевым поединком по отбору на Евро-2024.

Футболист Шахтера выделил нескольких игроков сборной Италии, игра которых ему лично нравится. Среди этой тройки не оказалось Джакомо Распадори, ранее выделивший форвард "сине-желтых" и его партнер по клубу Даниил Сикан.

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Выделил своих визави по позиции

Судаков, как и Сикан, заверил, что сборная Италии является очень сильной командой, которая будет играть исключительно на победу.

"Игра полузащитников: Дзаниоло, Бареллы, Локателли. Италия – очень сильная команда, они действующие чемпионы Европы, я очень уважаю их. Но мы будем бороться за победу и приложим все усилия", – заметил Георгий.

Полузащитник сборной Украины назвал главную мечту сине-желтой команды в этом отборе на Евро-2024, которое состоится в Германии. Уже даже представили официальный мяч чемпионата Европы.

Наша мечта – победить Италию и попасть на Евро. Конечно, это вторая мечта после наступления мира,

– заявил Судаков.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 (по Киеву). Номинально "домашний" поединок подопечные Сергея Реброва проведут на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

Это будет уже вторая лобовая встреча этих сборных по отбору на Евро-2024. Первая закончилась победой "скуадры адзурры" на "Сан-Сиро" 2:1. Судаков играл в этой игре и провел на поле весь матч.

До 20 ноября итальянцы проведут еще одну отборочную игру против Северной Македонии (17 ноября). Перед этим поединком команда Лучано Спалетти отстает от Украины на 3 балла, но ситуация может измениться после матча против македонцев, если, конечно, итальянцы победят непростого соперника.

К этим матчам Италия подходит в обескровленном составе. Многие игроки выбыли из-за повреждения разного характера. По последней информации центральный защитник Алессандро Бастони травмировался в расположении сборной. Его ждет обследование из-за вероятного растяжения правой икроножной мышцы. Его участие в следующих поединках пока неизвестно.