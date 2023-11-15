20 ноября Украина снова встретится с Италией в этом розыгрыше отбора на чемпионат Европы-2024. Предыдущая игра закончилась победой "скуадры адзурры" на "Сан-Сиро" 2:1. На этот поединок Даниил Сикан не находился в заявке команды Сергея Реброва.

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Кого выделил Даниил Сикан

Форвард Шахтера поделился впечатлениями от предыдущей игры против итальянской сборной.

"Многие нюансы есть в этом матче и я считаю, что сборная справилась с итальянцами очень хорошо, несмотря на то, что они проиграли. Но у нас есть матч-реванш", – сказал Сикан.

Даниил заверил, что с каждым днем украинские футболисты становятся только сильнее по сравнению с прошлым матчем. Ведь все игроки сделали правильные выводы и надеются на положительный результат в понедельник, 20 ноября.

Сикан выделил одного из игроков сборной Италии, который может быть наиболее опасным для украинской защиты.

Многие футболисты хорошие. Распадори очень столь быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия очень неприятная команда, они так сложны на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть,

– ответил Данило.

Речь идет о 23-летнем форварде Наполи Джакомо Распадори, который с июля 2023-го выступает за чемпиона Серии А-2022/2023. В этом сезоне нападающий принял участие в 16 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

К слову, в прошлой лобовой встрече в ворота Георгия Бущана дубль оформил Давиде Фраттези. В составе Украины единственный гол забил капитан Андрей Ярмоленко.

В матче против Италии Сикан может забить второй гол в футболке главной команды страны. Сейчас у Даниила 6 сыгранных поединков и 1 мяч.

Обратите внимание! Матч Украина – Италия начнется 20 ноября в 21:45.

Пока команда Ребров опережает "скуадро адзурру" на 3 балла в группе "С". Правда, перед этим итальянская сборная может догнать очки украинцев, ведь 17 ноября проведут игру отбора на Евро-2024 против Северной Македонии.