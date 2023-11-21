"Должны сказать спасибо арбитру": что пишут европейские СМИ о скандале в матче Украина – Италия

Ведущие спортивные издания Европы не обошли вниманием эпизод с падением Михаила Мудрика в компенсированное время. Неназначенный пенальти мог стоить "сине-желтым" прямой путевки на Евро-2024.

Сборная Украины провела заключительный матч в группе квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва расписали нулевую ничью против сборной Италии, пишет 24 канал.

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Этот результат не позволил нашей команде выйти прямо на чемпионат Европы. Впрочем, встреча запомнилась скандалом в компенсированное время. Арбитр Хесус Хиль Мансано проигнорировал фол Кристанте на Мудрику, который должен привести к пенальти.

Видео неназначенного пенальти:

Иностранные спортивные издания также выделили эпизод на 90+3 минуте. Даже итальянские СМИ признают, что арбитр имел повод ставить пенальти.

Последний момент с пенальти, его просил Мудрик после предполагаемого прикосновения Кристанте. Впрочем, VAR не вмешивается и Италия празднует квалификацию. Мы должны сказать спасибо арбитру и VAR, которые не дали Украине пенальти на 90+3 минуте. Кристанте не ищет Мудрика, но его влияние есть. Мы получили маленький подарок и избежим плей-офф. Готовимся к июню и, надеемся, июля,

– пишет Gazzetta dello Sport.

"Италия рискует в компенсированное время из-за Кристанте, который затрагивает левую ногу Мудрика своей правой ногой. Его спасает рефери Хиль Мансано. Контакт есть, но он, кажется, подчеркивается скачком Мудрика. Арбитр придерживался своего мнения", – отмечает Corriere dello Sport.

"Это была самая скандальная игра Украины и Италии. Пас от Зубкова нашел в штрафной Мудрика. Вингер Челси был первым на мяче, Кристанте опоздал и коснулся его. Правое колено защитника против левой ноги нападающего. От контакта Мудрик эффектно упал, но арбитр, испанец Мансано не показал 11 метров, несмотря на протесты", – говорится в отчете испанского Marca.

ESPN на нашей стороне:

"Украина, которая никогда не побеждала Италию, имела серьезные претензии на пенальти в компенсированное время из-за неловкого удара Брайана Кристанте по Михаилу Мудрику. Но в конце концов так ничего не было получено", – пишет Sky Sports.

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Украине было отказано в пенальте только через несколько дней после того, как глава УЕФА заявил, что будет "катастрофой", если Италия не пройдет квалификацию Хозяева будут чувствовать себя тяжело, поскольку им было отказано в пенальте очень спорным способом. На кадрах видно, как итальянец Кристанте сбивает Мудрика в последний момент.

– не согласен с действиями рефери Daily Mail.

"Мудрик упал после легкого контакта с Ачерби (на самом деле – Кристанте, – ред. ), но VAR недолго проверял пенальти. Мудрик уже пролетел, когда принял мяч, и только потом пошел на контакт", – согласен с действиями судьи немецкий Kicker.

Хиль Мансано спасает Италию, которая будет защищать титул благодаря нулевой ничьей против гордой Украины. Споры по рефери были безрезультатными из-за возможного контакта между Мудриком и Кристанте в площадке. Мансано и VAR не увидели нарушения,

– пишет AS.

Отметим, что у Украины будет запасной шанс пройти на соревнование. Команда Сергея Реброва попала в плей-офф, где в марте 2024-го должен пройти против двух оппонентов для удачного решения вопроса. Наша команда может попасть в Путь А в Польшу, Уэльс/Хорватию и Эстонию, или в Путь В в Израиль, Боснию и Герцеговину и Финляндию/Исландию.