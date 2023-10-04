Чемпионы мира не по зубам: сборная Украины по волейболу уступила в отборе к ОИ-2024 – видео
Во вторник, 3 октября, сборная Украины сыграла очередной матч в бразильском Рио-де-Жанейро, где разыгрываются путевки на Олимпиаду-2024 в Париже. Соперником нашей команды стали действующие чемпионы мира.
Италия – Украина 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)
Сборная Украины по волейболу продолжает выступления на олимпийском отборе среди мужчин. Команда Угиса Крастиньша провела свой третий матч и потерпела второе поражение, пишет 24 канал.
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После поражения от Кубы и победы над Ираном, соперником "сине-желтых" стал действующий чемпион мира Италия, которая в двух стартовых матчах одержала победы над Чехией и Катаром и возглавляла таблицу с максимальным количеством зачетных пунктов.
К сожалению, в очной встрече с Украиной фаворит подтвердил свой статус. В первом сете "сине-желтые" смогли навязать борьбу и подходили к решающему этапу партии со счетом 22:22, но итальянцы оставили концовку за собой, как итог – 25:23.
Во втором сете первая половина также была конкурентной, но после счета 11:11 команда Де Джорджи совершила рывок и забрала партию без шансов для Украины 25:16, впоследствии повторив этот счет и в третьем сете.
После такого результата Украина опустилась на шестое место в турнирной таблице группы А, на ОИ-2024 выходят команды, которые займут первые два места.
Турнирная таблица после 3 туров
- Италия – 9 очков (разница по сетам 9:1)
- Германия – 9 (9:3)
- Куба – 6 (7:3)
- Бразилия – 5 (7:5)
- Иран – 3 (4:7)
- Украина - 3 (3:6)
- Чехия – 1 (3:9)
- Катар – 0 (1:9)
Смотрите видеообзор матча Италия – Украина