Италия – Украина 3:0 (25:23, 25:16, 25:16)

Сборная Украины по волейболу продолжает выступления на олимпийском отборе среди мужчин. Команда Угиса Крастиньша провела свой третий матч и потерпела второе поражение, пишет 24 канал.

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После поражения от Кубы и победы над Ираном, соперником "сине-желтых" стал действующий чемпион мира Италия, которая в двух стартовых матчах одержала победы над Чехией и Катаром и возглавляла таблицу с максимальным количеством зачетных пунктов.

К сожалению, в очной встрече с Украиной фаворит подтвердил свой статус. В первом сете "сине-желтые" смогли навязать борьбу и подходили к решающему этапу партии со счетом 22:22, но итальянцы оставили концовку за собой, как итог – 25:23.

Во втором сете первая половина также была конкурентной, но после счета 11:11 команда Де Джорджи совершила рывок и забрала партию без шансов для Украины 25:16, впоследствии повторив этот счет и в третьем сете.

После такого результата Украина опустилась на шестое место в турнирной таблице группы А, на ОИ-2024 выходят команды, которые займут первые два места.

Турнирная таблица после 3 туров

Италия – 9 очков (разница по сетам 9:1) Германия – 9 (9:3) Куба – 6 (7:3) Бразилия – 5 (7:5) Иран – 3 (4:7) Украина - 3 (3:6) Чехия – 1 (3:9) Катар – 0 (1:9)

Справка. Следующий матч Украина сыграет 5 октября в 2:30 против Бразилии. После этого 6 октября сыграет с Катаром, 7 октября с Чехией, а 8 октября с Германией, все 3 последних матча будут начинаться в 23:00.

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