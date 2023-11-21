Пенальти, атмосфера на стадионе и итоги квалификации: комментарий Реброва после матча с Италией

В понедельник, 20 ноября, в группе C состоялись матчи последнего тура квалификации к Евро-2024. В одном из них Украина играла решающий матч со сборной Италии.

Поединок закончился со счетом 0:0. Это позволило выйти на континентальное первенство подопечным Лучано Спаллетти, а "сине-желтые" осталось на третьей строчке в группе, несмотря на одинаковое количество очков с итальянцами.

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Послематчевая пресс-конференция Реброва

Главный тренер национальной сборной Украины после эмоциональной игры прокомментировал ничью, которой не хватило для квалификации напрямую на Евро-2024. Одной из главных тем стал неназначенный пенальти уже в компенсированное время, который мог бы изменить все в группе "C". По мнению Сергея Реброва, там был фол:

Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR. С моей точки зрения, это был 11-метровый. Но это решаем не мы. Наверняка при просмотре VAR не увидели фола. Там есть люди, которые смотрят…

Несмотря на результат, который удовлетворил итальянцев в лобовом матче, главный тренер "сине-желтых" остался доволен увиденным на поле в исполнении своей команды и прокомментировал саму игру.

"У нас был план на игру. Мы играли против действующего чемпиона Европы. Очень тяжело против этой команды с первых минут постоянно прессинговать. Поэтому в первом тайме мы больше сконцентрировались на обороне, а во втором играли интенсивнее, больше прессинговали, благодаря этому отбирали мяч и создавали моменты.

Да, сейчас ребята очень расстроены, потому что не добились результата. Но я считаю, что они показали хорошую игру, могу только поблагодарить их", – заявил Ребров.

Отдельно главный тренер сборной Украины отметил отличную атмосферу в Леверкузене на "БайАрене", где 30 тысяч болельщиков на протяжении всего матча непрерывно поддерживали свои команды.

"Я люблю играть в Германии, уверен, игрокам тоже здесь нравится. Благодарен Леверкузену и Германии за возможность сыграть на этом замечательном стадионе. Прекрасная атмосфера была во время исполнения гимна. Итальянцы аплодировали нам – это очень эмоциональная вещь. Этот матч показывали во многих странах. Итальянцы проявили уважение к Украине и поддержку, атмосфера была великолепной".

В конце пресс-конференции Сергей Станиславович подвел итоги всего группового этапа и в очередной раз напомнил миру, что в Украине идет война:

Немногие люди верили в нас. Мы сражались до последней игры. Я благодарен игрокам, с которыми мы работаем вместе около полугода. Они показали понимание нашей игры, показали украинский характер.



Как вы все знаете, война в Украине продолжается. Это тяжело для игроков, которые всегда смотрят в телефон, следят за новостями, также как и я. Непросто работать в этой атмосфере. Но мы все понимаем, что представляем сильную страну, что и продемонстрировали на поле. Мы показали характер, сражались за нашу страну.

Отметим, что, несмотря на невыход на Евро-2024 через квалификацию напрямую, Украина имеет шанс туда попасть, преодолев путь плей-офф. Для этого "сине-желтым" предстоит одолеть двух соперников, жеребьевка состоится 23 ноября.

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. Матчи плей-офф состоятся в конце марта 2024 года, а сам чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится до 14 июля.