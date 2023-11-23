В этом лобовом противостоянии решалось, какая из команд напрямую выйдет на континентальное первенство, а какая будет бороться за это право через матчи в плей-офф. Игра закончилась вничью 0:0, что устраивало итальянцев.

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Грубая ошибка арбитров

Однако все могло сложиться иначе, если бы уже в компенсированное время испанский рефери Хесус Хиль Мансано назначил пенальти за фол против Михаила Мудрика. Но он этого не сделал и даже не пошел смотреть видеоповтор.

Бывший судья Серии А Джанпаоло Кальварезе прокомментировал действия своего испанского коллеги. Он подробно разобрал эпизод и объяснил, почему тот ошибся.

"Нужна предпосылка: рефери всегда трудно оценивать работу коллеги. Мы все совершаем ошибки, мы все люди. Но ошибка испанца Хиля Мансано стала очевидной уже в прямом эфире. Начнем с того, что, с технической точки зрения, динамика эпизода достаточно проста. Тот, кто первым доберется до сферы, "побеждает", на кадрах видно, что мяч идет в сторону Мудрика, а не Кристанте. Итальянец опаздывает и происходит контакт, который кажется фолом.

Что не нравится, это, прежде всего, язык тела арбитра сразу после контакта. На повторах видно, как Хиль Мансано (в отличной позиции с четким обзором) неподвижный, без реакции: он не указывает на 11-метровую отметку и даже не дает четкого сигнала, чтобы дать игрокам понять, что пенальти нет. Его первая реакция – ожидание, на кадрах видно, как он поворачивается к украинцам и говорит: "Подождем VAR".

Не может быть ничего более неправильного: прежде всего потому, что работа арбитра состоит в том, чтобы принимать решения, даже в эпоху VAR, когда соблазн дождаться помощи от технологии может быть сильным. А во-вторых, потому что это создает затруднения для коллеги перед монитором, фактически перекладывая на него ответственность за эпизод. Это, по-моему, самая серьезная ошибка испанского арбитра: он решил не решать!

– заявил Кальварезе.

Итальянский специалист отметил, что после этого большая ответственность лежала уже на судье VAR, который должен был подсказать арбитру в поле, что был контакт, однако и он не справился со своей работой.

"Однако ошибка кроется и в VAR. Это правда, что порог вмешательства в международных матчах УЕФА достаточно высок, но "низкие" контакты оценить гораздо легче, чем "высокие" (где интенсивность использованной силы должна измеряться на поле).

Давайте попробуем также объяснить это решение: за ошибкой всегда кроется причина. Причины, которые могли заставить VAR не вмешиваться, могли быть такими: Кристанте останавливается за мгновение до того, как осознает, что опаздывает, он не наступает на ногу, контакт происходит только левой ногой по голени, Мудрик подпрыгивает, кажется, что он ныряет сразу после контакта.

Но может ли поведение украинца, то, что он подчеркивает падение, оправдать решение не назначать пенальти? Конечно, нет, учитывая, что на высоких уровнях решения обязательно должны основываться на ограниченном количестве доступных элементов.



Среди них динамика должна иметь более удельный вес: в таком случае она ясна и должна привести к назначению максимального наказания,

– подытожил итальянский рефери.

Таким образом, сборная Украины не получила отличный шанс вырвать победу и напрямую квалифицироваться на Евро-2024. Теперь подопечные Реброва постараются сыграть на континентальном первенстве, преодолев раунд плей-офф. Соперники станут известны уже 23 ноября после жеребьевки, которая состоится в 13:00.

Справка. Евро-2024 пройдет в Германии. Турнир продлится с 14 июня по 14 июля. В случае попадания туда сборной Украины "сине-желтые" будут в четвертой корзине при жеребьевке.