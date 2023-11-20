Поединок состоится в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Украина – Италия

Трансляция матча Украина – Италия будет доступна для просмотра как по телевидению, так и по онлайн.

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Общественного, кроме OTT-сервисов. Также матч можно будет просмотреть на медиасервисе MEGOGO, в частности, на канале "Футбол 1" и в разделе "Спорт". Матч будут комментировать Виталий Кравченко и Роберто Моралес.

Кроме того, в эфире радио Луч состоится аудиотрансляция матча.

Обратите внимание! Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Италия на нашем сайте.

Украине нужна победа

Напомним, что Украина и Италия перед решающей имеют одинаковое количество очков - 13. Однако у итальянцев преимущество в личных встречах, в сентябре они обыграли "сине-желтых" - 2:1. Тогда дважды отличился Фраттези, а среди украинцев – Андрей Ярмоленко. Команду Сергея Реброва устроит только победа, чтобы получить прямую путевку на чемпионат Европы-2024.

Первое место группы С досрочно заняла сборная Англии, которая в квалификации не выиграла всего один матч – против Украины во Вроцлаве (1:1).

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