Поєдинок відбудеться у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.
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Де дивитися матч Україна – Італія
Трансляція матчу Україна – Італія буде доступна для перегляду як по телебаченню, так і онлайн.
Вболівальники зможуть подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного, окрім OTT-сервісів. Також матч можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, зокрема на каналі "Футбол 1" та у розділі "Спорт". Матч коментуватимуть Віталій Кравченко і Роберто Моралес.
Крім того, в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.
Україні потрібна перемога
Нагадаємо, що Україна та Італія перед вирішальною мають однакову кількість очок – 13. Однак італійці мають перевагу в особистих зустрічах, у вересні вони обіграли "синьо-жовтих" – 2:1. Тоді двічі відзначився Фраттезі, а серед українців – Андрій Ярмоленко. Команду Сергія Реброва влаштує тільки перемога, щоб здобути пряму путівку на чемпіонат Європи-2024.
Перше місце групи С достроково посіла збірна Англії, яка у кваліфікації не виграла лише один матч – проти України у Вроцлаві (1:1).