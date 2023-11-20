Сборная Украины готовится провести решающий матч по борьбе за выход на Евро-2024. Команда Сергея Реброва в лобовой встрече сойдется против Италии. Прямая путевка на чемпионат достанется только одной из команд.
Следите с нами Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча отбора на Евро-2024
Украину устроит только победа, тогда как итальянцы удовлетворятся и ничьей. Это будет четвертый случай, когда сборная Украины будет решать свою судьбу в последнем матче против прямого конкурента. 24 канал вспоминает, как это было раньше.
ЕВРО-2000
Положение перед последним туром:
- Украина – 19
- Россия – 18
- Франция – 18
Последний тур:
- Россия – Украина 1:1 (Карпин, 75 – Шевченко, 88)
- Франция – Исландия 3:2 (Дадасон, 17 (автогол), Джоркаефф, 38, Трезеге, 71 – Сверрисон, 47, Гуннарссон, 56)
Пожалуй, самый интригующий и памятный отбор нашей команды. Перед последним туром подопечные Сабо опережали россиян и французов на одно очко и встречались с будущими агрессорами в Москве. Параллельно Франция принимала исландцев.
У Украины было три варианта перед игрой. Победа гарантировала бы нам прямое попадание на Евро, ничья – как минимум участие в плей-офф (прямое попадание возможно было только при осечке Франции), тогда как поражение могло вообще завершить нашу квалификацию.
Игра в Москве давалась тяжело, а после пропущенного гола от Карпина наша команда оказалась на волоске от вылета. Впрочем, Украина показала зубы в конце матча благодаря закрученному удару Шевченко и фейлу от кипера россиян Филимонова.
Видеообзор матча Россия – Украина:
Вырвать победу у нашей команды уже не было сил, тогда как Франция с горем пополам выиграла свою встречу. Ничья частично решила нашу задачу. Украина отправилась в плей-офф, но там досадно уступила Словении (1:2, 1:1).
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ЕВРО-2004
Положение перед двумя последними турами:
- Греция – 15 (7 матчей)
- Испания – 11 (6 матчей)
- Украина – 10 (7 матчей)
Предпоследний и последний туры:
- Испания – Украина 2:1 (Рауль, 59, 71 – Шевченко, 84)
- Армения – Испания 0:4 (Валерон, 7, Рауль, 76, Реес, 87, 90)
В квалификации на Евро-2004 в нашей группе было 5 команд, поэтому каждый из туров сборная пропускала. Так получилось, что Украина не играла в последний матч, поэтому финальной игрой нашей команды был матч предпоследнего тура на поле Испании.
Греки тогда уже завоевали путевку на свое чемпионское Евро, а Украина питала надежды зацепиться за плей-офф. Перед очной битвой с "фурией рохой" подопечные Буряка отставали на один балл. Нашей команде нужно было побеждать и надеяться, что в последнем туре испанцы не выиграют в Армении.
Впрочем, пиренейцы показали свой класс и почти не дали нашей команде шанса. Дубль Рауля позволил испанцам обыграть нашу команду и еще за тур до финиша гарантировать себе второе место. Там они из-за плей-офф (2:1 и 3:0 против Норвегии) и попали на Евро.
Видеообзор матча Испания – Украина:
ЧМ-2018
Положение перед двумя последними турами:
- Исландия – 19
- Хорватия – 17
- Украина – 17
Предпоследний и последний туры:
- Украина – Хорватия 0:2 (Крамарич, 62, 70)
- Исландия – Косово 2:0 (Сигурдссон, 40, Гудмундссон, 68)
В отборе на Мундиаль в России Украина явно не показывала свой максимум, поэтому возникают вопросы относительно мотивированности нашей команды в той квалификации. Как бы там ни было. но подопечные Шевченко в последний тур претендовали как на плей-офф, так на прямой выход.
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Впрочем, для попадания куда-то нужно было в лобной игре на "Олимпийском" переиграть Хорватию. При довольно невнятной игре со стороны обеих команд гости смогли вырвать победу благодаря дублю Крамарича после перерыва. "Картати" таки вышли в плей-офф, где оставили за бортом греков (4:1, 0:0), а на самом Мундиале дошли до финала.
Таким образом Украина до сих пор не выиграла ни одной лобовой встречи в отборах на ЧМ и Евро. Единственная ничья подарила нашей команде путевку в плей-офф, но она ею не воспользовалась. Надеемся, что игрой с Италией эта черная полоса завершится.
Видеообзор матча Украина – Хорватия: