Защитник сборной Виталий Миколенко рассказал о том, с какими эмоциями игроки прибыли в расположение национальной команды.

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Настроение команды в преддверии матча

Он отметил, что все игроки прибыли с хорошим настроением. Такая настройка очень важна для команды, подчеркнул защитник.

"Хотя безразлично, как мы играли в клубах, какие были результаты, ведь в национальную команду всегда приезжаешь с хорошими эмоциями. Пока что о недавних достижениях не было шуток, но, думаю, в последующие дни, когда все соберутся, они будут", – заметил Виталий.

По его словам, еще не все игроки доехали в расположение национальной команды. По его словам, тренерский штаб провел теорию, футболистам рассказали о плане сбора. Команде представили "новых и почти новых" игроков - Максима Таловерова и Даниила Сикана (он не играл за сборную с июня прошлого года).

О голах Миколенко в последних матчах

Миколенко высказался о двух успешных поединках в АПЛ, когда ему удалось забить два раза в ворота оппонентов.

"Мои голы в последних матчах? Я не знаю, как это произошло. Я уже говорил в интервью в клубе, что в каждом поединке пытаюсь показать свой максимум. Как видите, получается забивать, есть моменты, стараюсь их использовать", – отметил игрок.

По его словам, среди легионеров, по-видимому, не вызывали только Сергея Кривцова. "Я очень рад за тех игроков, которые в последнее время показывают класс в Европе. Поздравляю всех футболистов", - сказал Миколенко.

Напомним! Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена" (начало – в 21:45 по киевскому времени).

