Захисник збірної Віталій Миколенко розповів про те, з якими емоціями гравці прибули до розташування національної команди.

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Настрій команди напередодні матчу

Він наголосив, що всі гравці прибули з хорошим настроєм. Таке налаштування неабияк важливе для команди, наголосив захисник.

"Хоча байдуже, як ми грали в клубах, які були результати, адже в національну команду завжди приїжджаєш із хорошими емоціями. Поки що про нещодавні досягнення не було жартів, але, думаю, у наступні дні, коли всі зберуться, вони будуть", – зауважив Віталій.

За його словами, ще не всі гравці доїхали до розташування національної команди. За його словами, тренерський штаб провів теорію, футболістам розповіли про план на збір. Команді представили "нових і майже нових" гравців — Максима Таловєрова та Данила Сікана(він не грав за збірну з червня минулого року).

Про голи Миколенка в останніх матчах

Миколенко висловився про два успішні поєдинки в АПЛ, коли йому вдалося забити два рази у ворота опонентів.

"Мої голи в останніх матчах? Я не знаю, як це сталося. Я вже говорив в інтерв’ю в клубі, що в кожному поєдинку намагаюся показати свій максимум. Як бачите, виходить забивати, є моменти, стараюся їх використати", – зазначив гравець.

За його словами, серед легіонерів, мабуть, не викликали тільки Сергія Кривцова. "Я дуже радий за тих гравців, які останнім часом показують клас у Європі. Вітаю всіх футболістів", — сказав Миколенко.

Нагадаємо! Матч відбору Євро-2024 між збірними України й Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена" (початок — о 21:45 за київським часом).

