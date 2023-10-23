Повлияют ли санкции УЕФА на украинскую поддержку в важной игре против Италии: УАФ дала ответ

В конце ноября состоится заключительный матч сборной Украины по футболу в отборе к Евро-2024. Соперником команды Реброва станет сборная Италии.

По итогам матча в Леверкузене станет известно, кто из соперников займет второе место в группе C. Накануне сообщалось, что Украина получила наказание на этот матч за поведение болельщиков – пять тысяч мест на трибунах должны быть недоступны.

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Ограничений на матч Украина – Италия не будет

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко опроверг данную информацию. По его словам, матч против итальянцев пройдет без каких-либо дисциплинарных ограничений УЕФА, ведь УАФ получила наказание за сентябрьские матчи и уже в октябре его отбыла.

Поскольку подача апелляции на решение дисциплинарного органа УЕФА не останавливает автоматически выполнение такого решения, то наказание за поведение украинских болельщиков в сентябрьских поединках в части частичного закрытия трибун на ближайший домашний матч (5 000 мест) и запрета на продажу билетов в гостевой сектор. было применено к УАФ в октябрьских поединках против Северной Македонии и Мальты соответственно,

– заявил Костюченко.

Чиновник также сообщил, что апелляционный орган УЕФА частично удовлетворил апелляционную жалобу УАФ, поэтому никаких ограничений для украинских болельщиков не будет. Он пригласил всех на матч в Леверкузене и анонсировал продажу билетов уже в ближайшее время.

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Напомним, игра между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.