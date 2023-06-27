Молодежная сборная Украины продолжает выступления на Евро U21. Команда Руслана Ротаня выиграла первые две встречи в Хорватии и Румынии и гарантировала выход в плей-офф, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция решающего матча на Евро-2023

Теперь же "сине-желтые" сражаются с Испанией за первое место и Украину устраивает только победа. Коуч выставил дублирующий состав, но это не помешало нашей команде выйти вперед в первом тайме.

Перед перерывом Назаренко смог прорваться по флангу и навесить в центр. Там защитники впустили Вьюника, который головой в упор пробил Агирресабалу. Таким образом, на перерыв "сине-желтые" ушли при минимальном преимуществе.

Видео гола Вьюника:

Напомним, что Испания - главный фаворит всего Евро. Выход Украины в полуфинал, скорее всего, гарантирует команде Ротаня путевку на Олимпийские игры-2024.