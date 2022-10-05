Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030
Источник:УАФ
Украина может принять чемпионат мира по футболу в 2030 году вместе с двумя европейскими странами. Заявка нашей страны будет совместна с Испанией и Португалией.
5 октября в штаб-квартире УЕФА прошел брифинг с участием президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеса, президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
Украина может принять чемпионат мира-2030 вместе с двумя европейскими странами – СМИ
Прессрелиз участников
"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030".
Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку.
Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому эта инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола.
Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.
Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.
Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА.
Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит эту инициативу. Добро пожаловать, Украина, к заявке на Чемпионат Мира-2030!» – говорится в совместном официальном прессрелизе участников.
В заявлении указано, что у проекта есть полная поддержка президента УЕФА Александера Чеферина. Также заявку Украины поддерживают президент УАФ Андрей Павелко, правительства и руководители стран.
В Украине могут провести соревнования одной из групп турнира.
Кто еще среди претендентов на проведение ЧМ-2030
- Серьезно рассматривают совместную заявку Саудовской Аравии, Египта и Греции, даже если это означало бы проведение ЧМ зимой.
- Эти страны получат поддержку сразу трех конфедераций – Азии, Африки и Европы. Среди других претендентов – представители Южной Америки.