Украина планирует присоединиться к Испании и Португалии и подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

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Украина нацелилась на проведение ЧМ

Эта идея была одобрена президентом Владимиром Зеленским и национальными правительствами Испании и Португалии.

Официальная информация о партнерстве может быть объявлена испанскими и португальскими футбольными чиновниками в среду в штаб-квартире УЕФА.

Также издание добавляет, что для проведения чемпионата мира в Украине потребуются гарантии безопасности, однако ожидается, что к 2030 году война на территории Украины окончательно закончится и начнется процесс восстановления страны.

Есть вероятность, что при подаче заявки Украина вместе с Португалией и Испанией станут фаворитами. Серьезно рассматривают совместную заявку Саудовской Аравии, Египта и Греции, даже если это означало бы проведение ЧМ зимой.

Эти страны получат поддержку сразу трех конфедераций – Азии, Африки и Европы. Среди других претендентов – представители Южной Америки.

Пока ни одна заявка еще официально не была подтверждена президентом ФИФА Джанни Инфантино – в последнее время он проводит переговоры с лидерами заинтересованных стран.