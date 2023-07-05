В шаге от финала: стартовый состав сборной Украины на полуфинал Евро против Испании

Руслан Ротань определился с основой битвы с испанцами. Из-за дисквалификации матч пропускает Дмитрий Крыськив, а у Богдана Вьюника проблемы с рукой.

Сборная Украины U21 играет 5 июля матч 1/2 финала молодежного Евро-2023. "Сине-желтые" будут сражаться за выход в финал с Испанией.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023

Наставник команды Руслан Ротань определился со стартовым составом в полуфинальную игру. По сравнению с игрой против Франции тренер произвел две замены. Дмитрий Крыськив отсиживает дисквалификацию.

Вместо него с первых минут выйдет Даниил Сикан. Также Алексей Кащук начнет со скамейки запасных, а на правом фланге сыграет Александр Назаренко.

: Трубин – Сыч, Батагов, Таловеров, Овчаренко – Бражко, Бондаренко, Судаков – Мудрик, Сикан, Назаренко.

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Напомним, что выходом в полуфинал сборная Украины гарантировала себе путевку на Олимпийские игры-2024. "Сине-желтые" начали турнир по победам над Хорватией (2:0) и Румынией (1:0), после чего расписали ничью с испанцами (2:2).

В четвертьфинале подопечные Ротаня сенсационно выбили одного из фаворитов Евро-Франции (3:1). В этот раз букмекеры также считают Украину андердогом – 1,55 на проход испанцев против 2,57 на "сине-желтых".

. Матч Испания – Украина пройдет 5 июля в Бухаресте. Прямая трансляция состоится на региональных каналах Суспільного, ютуб-канале Суспільне Спорт, а также на сайте 24 канала. Начало – в 22:00 по киевскому времени.