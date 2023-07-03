Украина – Испания: кто, когда и где покажет онлайн полуфинал молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины по футболу вышла в полуфинал Евро-2023. Там украинцы сыграют против сборной Испании 5 июля. Полуфинальный поединок Украина – Испания будет доступен для просмотра и в Украине.

Молодежные сборные Украины и Испании уже встречались на Евро-2023 – команды попали в одну группу. Их матч был в третьем туре, и к тому времени обе сборные уже знали, что вышли в четвертьфинал.

Украинцы побеждали до последней минуты встречи. Но в конце пропустили гол, сыграв в итоге вничью 2:2. Именно благодаря этому испанцы заняли первое место в группе, а украинцы – второе. Следовательно, нашей команде выпало в четвертьфинале играть против Франции. Не без проблем, украинцы одолели французов и вышли в полуфинал Евро-2023.

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В полуфинал сборной Украины снова выпало играть против Испании. Этот матч состоится 5 июля в Бухаресте. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Эксклюзивный транслятор молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года на территории Украины – Суспильне Спорт. Поэтому матч Украина – Испания вживую покажут на местных телеканалах Суспильне, а также на Youtube-канале Сспильне Спорт. Также будет доступна трансляция на Радио Проминь.

Видеотрансляция матча Украина – Испания на Евро-2023 будет доступна на сайте 24 Канала.